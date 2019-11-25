Diyet yapanlar için kalorisiz 2 tatlı tarifi

Diyet yapanlar 2 tatlı tarifi hazırladık. Diyette kalorisiz olduğu için gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz tatlı tarifi olan ayva topları ve çikolatalı hurma tariflerini atıştırmalık veya ara öğün olarak kullanabilirsiniz. İşte diyet yapanlar için hem kolay hem kalorisiz tatlı tariflerimiz.

Kabul edelim diyet yaparken en çok zorlandığımız konu tatlı krizleri. Bir çoğumuz tatlı krizleri nedeniyle diyetlerden vazgeçmişizdir. Oysa ki kalorisiz ve lezzetli diyetlere uygun tatlılar hazırlamak mümkün. Haberimizde diyet yapanlar için hem lezzetli hem kalorisiz 2 ayrı diyet tatlısı tarifi hazırladık. İster ara öğün isterseniz atıştırmalık olarak diyet listelerinize ekleyebileceğiniz 2 diyet tatlı tarifinden biri ayva topları diğeri ise çikolatalı hurma tarifi olacak.

Diyet yapanlar için tatlı tariflerimizden ilki olan ayva topları için 1 adet taze rendelenmiş ayva, bol taçın, az vanilya, 1 avuç ceviz içi, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı bal, alabildiğine çekilmiş yulafa ihtiyacınız var.

Ayva toplarının hazırlanışı ise şöyle;

Malzemeleri bir kapta kaşık yardımı ile iyice harmanlayıp el yardımı ile toplar halide şekil verip buzdolabında soğumaya bırakıyoruz. Her gün 2'şer adet yiyebilirsiniz.

Çikolatalı hurma tarifi

Çikolatalı hurma yapmak için ise 2 adet Kudüs hurması, 2 adet kavrulmuş badem, az eritilmiş sütlü çikolataya ihtiyacınız var.

Hazırlanışı ise şöyle;

Hurmanın çekirdeğini çıkarıp badem ile doldurun. Sonra yarısını erimiş çikolata ile kaplayın ve buzdolabında bekletin. Her gün 2 tane yiyebilirsiniz.