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İtalyanlar Burak Yılmaz için tekrar gelecek

Burak Yılmaz'dan vazgeçmeyen Lecce, Ocak ayında yeniden Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Yaz ayı transfer döneminde tam 3 defa Beşiktaş’ın kapısını çalmasına karşın dönemin başkanı Fikret Orman tarafından bırakılmayan Burak Yılmaz Lecce’yi pişman etti.

İtalyanlara derin bir iç çektirdi
Hem milli takımda hem de Süper Lig’de oynadığı futbolla parmak ısırtan tecrübeli golcü Konyaspor karşısında yine klasını konuştururken, milli futbolcunun bazı sakatlık problemleri yaşamasına rağmen 7 maçta 3 gol 1 asistlik performansı İtalyanlara derin bir iç çektirdi.

Ocak ayında tekrar gelecekler
Serie A’da 10 puanla 17.sırada bulunan Lecce’de Lapadula haricinde Babacar, La Mantia ve Farias’ın sadece 1’er gol atması Sportif Direktör Meluso’ya Burak Yılmaz pişmanlığı yaşatırken, Serie A ekibinin Ocak ayında bir kez daha girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Son söz yönetimin
Fabio Liverani’nin vazgeçmediği Burak Yılmaz’ın kendisine gelen tekliflere kapısını kapattığı bildirilirken, son sözün Beşiktaş yönetimi tarafından söyleneceği ifade edildi.

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