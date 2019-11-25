Adıyaman tanıtım günlerine Besni damgası

ADIYAMAN tanıtım günlerinde Besni'nin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Adıyaman'ın tarihi, kültürü ve lezzetlerinin tanıtıldığı 2. Adıyaman Tanıtım Günleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapıldı. Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı iş birliğinde düzenlenen, kentin her yönüyle tanıtıldığı etkinliğinde bu yıl da Besni’nin yöresel lezzetleri damga vurdu.

Adıyaman Tanıtım Günleri için İstanbul’a gelen Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Besni’nin özellikle üzümü ile bir marka olduğunun altını çizdi.

Besni İstanbullulara tanıtıldı

Bir sonraki sene yapılacak olan tanıtım günlerinde de büyük bir gayretle çalışacaklarını belirten Emre, şu ifadeleri kulandı:

‘’Daha önceki Adıyaman günlerinde olduğu gibi 2. Adıyaman Günlerinde de Besni kendini bir marka haline getirmiş oldu. Besni’nin kültürel vizyonunu en iyi şekilde gelen İstanbullulara anlatmış olduk. Özellikle gastronomi anlamında Besni’nin bir marka değeri olan “Besni Üzümünü” yine bunun yanında “muskasını, bademini, ceviz sucuğunu” en güzel şekilde İstanbullulara tattırdık.

26 çeşit üzüm üretiliyor

Özellikle üzümümüz tüm dünyada bir marka haline gelmiştir. Besni Peygamber Üzümünün hikayesi çok kıymetli. İlçemizde 26 çeşit üzüm üretilmekte. Bu 26 üzümün özellikle üç tanesi çok kıymetli. Bunlardan bir tanesi “Annebi” dediğimiz üzüm ki isminden de anlaşılacağı üzere Peygamber öncesi anlamına gelen üzümdür ve kurutulan tek üzümümüzdür. Bir çok otorite tarafından da tescillenen ‘’Besni Peygamber Üzümünü’’ bu dört günde İstanbul’da ki tüm hemşehrilerimize tattırmanın onurunu yaşadık. İnşallah önümüzdeki yıl yapılacak 3. Adıyaman günlerine de çok daha iyi çalışacağız.’’