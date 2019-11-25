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Galatasaray'da kadro sıkıntısı! Fatih Terim'in elinde bakın kaç oyuncu kaldı

Galatasaray'da arka arkaya yaşanan sakatlıklar ve Şampiyonlar Ligi için kadroya yazılmayan isimler nedeniyle Club Brugge maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Terim'in elinde iki kaleci dahil toplam 15 oyuncu kaldı.

Galatasaray’da, milli arada yaşanan sakatlıklar ve UEFA listesine yazılamayan futbolcuların çokluğu nedeniyle Club Brugge maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.

Kader maçı
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor. Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Terim'in eli darda
Son olarak Luyindama'nın sezonu kapatması ve Brugge maçında Nzonzi'nin de kart cezalısı olması Fatih Terim'in elini iyice sıkıntıya soktu.

4'ü sakat biri cezalı
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

İşte UEFA listesinde adı yer alan ve ve son anda bir aksilik çıkmazsa oynayabilecek durumda olan oyuncular:

KALECİLER: Muslera, Okan

DEFANS: Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo

ORTA SAHA: Selçuk İnan, Lemina, Ömer Bayram, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Mor

FORVET: Babel, Adem

U19 takımından 3 takviye
Fatih Terim, salı akşamı 18 kişilik kadroyu mecburen U19 takımından 3 oyuncu takviyesiyle tamamlanacak.

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