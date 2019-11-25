Muharrem İnce'den yeni açıklama! CHP yönetimine bir çağrısı var
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye'nin gündemine oturan iddiayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. İnce'nin CHP yönetimine bir çağrısı var
Türkiye siyaset sahnesi son günlerde, Rahmi Turan yazısıyla başlayan 'Muharrem İnce'nin Beştepe'de Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü' iddiayla çalkalanıyor.
Dün köyünde kameraların karşısına geçerek iddiayı bir kez daha sert bir dille reddeden İnce yeni bir açıklama yaptı.
İnce şunları söyledi;
Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.