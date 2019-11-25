Mimar Sinan 437 yıl önce yapmıştı Hamam 2,5 milyon dolara satılığa çıktı
Osmanlı İmparatorluğu döneminin en ünlü mimarı Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise şuanda oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.
Yaptığı eserlerle Osmanlı İmparatorluğunun bir dönemine damgasını vurmuş ve inşaa ettiği çoğu estetik yapı bugün hala ilk günkü gibi ayakta duran Mimar Sinan'ın, Balat'ta bulunan 1582 yılında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Ayakapı Hamamı satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor. Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
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437 yıllık tarihi eser için istenen bedel ise 2,5 milyon dolar.
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Mimar Sinan’ın günümüze ulaşmış ve halen ayaktaki nadir eserlerinden biri olan Ayakapı Hamamı 1947'de kereste deposu olarak kullanılmaya başlanmış.
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Kubbesinin ve duvarlarının bir bölümü yıkılmış olan tarihi hamam yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor.
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