Mimar Sinan 437 yıl önce yapmıştı Hamam 2,5 milyon dolara satılığa çıktı

Yaptığı eserlerle Osmanlı İmparatorluğunun bir dönemine damgasını vurmuş ve inşaa ettiği çoğu estetik yapı bugün hala ilk günkü gibi ayakta duran Mimar Sinan'ın, Balat'ta bulunan 1582 yılında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Ayakapı Hamamı satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor. Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.