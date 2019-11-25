Muharrem İnce resmen final yaptı Sevilay Yılman'dan olay yazı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, dünkü basın toplantısında kumpasla ilgili CHP yönetimini suçlayan Muharrem İnce'nin fırsat kaçırdığını belirterek, CHP'lilerin gözünde "Beştepe'nin işbirlikçisi" pozisyonuna düştüğünü yazdı.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li iddiasında iftiraya uğrayan Muharrem İnce, kumpasın CHP yönetimindeki bir çete tarafından kurulduğunu söyledi.

Dünkü basın toplantısında Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini hedef alması, tartışma konusu oldu. Partiye yakın yazarlardan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İnce'nin sözlerini bugünkü köşesinde değerlendirdi.

"Ağzıyla kuş tutsa karşılık bulamayacak"

"Çok açık ve net yazıyorum… Sayın İnce bundan sonra ağzıyla kuş tutsa dahi CHP içerisinde asla eskisi gibi bir karşılık bulamayacaktır." ifadelerini kullanan Yılman, İnce'yi kim tarafından kurulduğu belli olmayan kumpasla ilgili iktidara ve medyasına malzeme vermekle eleştirdi.

İktidara CHP'ye karşı malzeme verdi

İnce için "Beştepe ve medyasının ekmeğine yağ süren “işbirlikçi” bir siyasetçi pozisyonuna oturtmuştur" diyen yazar, vaktiyle İnce'ye genel başkanlık için kelle koltukta destek veren bir ismin "Bitirdin başkan kendini de, bizi de dedim!” sözlerine yer verdi.

Peki ne demeliydi?

İtibarının zedelenmesine susup bir kenara çekilmesine karşı olduğunu belirten Yılman, yazısını bu sözlerle tamamladı:

"Demeliydi ki; “Kol kırılır arkadaşlar, yen içinde kalır! Her ne olursa olsun… Şahsıma bir kumpas kurulmuş olduğu gerçeği ortada olsa bile ben bu konuyu kamuoyu önünde tartışmayacağım! Bu konuyu biz parti içerisinde konuşacağız ve birbirimize tekme tokat girişsek dahi bu konuyu partinin dışına taşımayacağız!” deyip noktayı koymalıydı.

Koyamadı ama bu noktayı Sayın İnce ve dün iktidar medyasının ve taraftarlarının CHP tabanına, CHP’lilere karşı koz olarak kullandığı acayip bir malzemeye dönüştü.

Ve esasında 24 Haziran gecesi tutumu nedeni ile hayal kırıklığı yarattığı için mesafe koyan milyonlarca seçmenle yeniden bir ilişki, iletişim kurabilecek fırsat yakalamışken...

Yani sahada boş boş dolaşırken ayak ucuna gelen topun hayati bir top... Altın bir vuruş imkanı getiren bir şans olduğunu anlamayarak... Topu taca atmış ve; “Ben artık siyasette yokum!” diyerek resmen final yapmıştır!