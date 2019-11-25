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Milletvekillerinden ücretsiz sağlık hizmeti kapsamının genişletilmesi isteği

Geçtiğimiz günlerde çakarların yasaklanmasının ardından milletvekilleri kendilerinin bu yasaktan muhaf tutulmasını arzu etmişlerdi. Bunun ardından şimdide ücretsiz sağlık hizmeti kapsamının genişletilmesi istendi.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, araçlarına çakar takılmasına izin veren bir kanun teklifi verdi. Ardından da milletvekillerinin anne, baba ve 25 yaşından büyük kız çocuklarının da sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği bir teklif verdi.

Ücretsiz sağlık hizmeti

Mevcut duruma göre ücretsiz sağlık hizmetinden, milletvekillerinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler yaralanabiliyor.

Ancak bu teklifin Meclis'ten geçmesi halinde, vekillerin bakmakla yükümlü olmadığı anne-babası ve 25 yaşından büyük kız çocukları da ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

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