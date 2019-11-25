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Adem Ljajic'ın akıbeti belli oldu

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Adem Ljajic'in satılmasına karşı çıktı.

Beşiktaş'ın en tartışılan isimlerinden biri olan Adem Ljajic ile ilgili son karar verirdi. Geçtiğimiz sezon 1.25 milyon euroya kiralık olarak kadroya katılan oyuncu için Haziran ayında Torino’ya 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödenmişti.

28 yaşındaki yıldız için Siyah-Beyazlılar’a 8 milyon euroluk teklif geldi. Ancak yönetim Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Adem’i satmama kararı aldı. Türkiye’de çok mutlu olan 28 yaşında oyuncu da Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmak istemiyor.

''Çok iyi işler yaptı”
Deneyimli teknik adam, Konya maçı sonrası başarılı oyuncusu ile ilgili, “Adem Ljajic bizim oyuncumuz ve çok önemli. Onu hep gol ve asistle değerlendiriyoruz. Ancak bugün çok iyi işler yaptı” ifadelerini kullandı.

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