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Ersun Yanal'a tepkiler çığ gibi: Ocak ayını göremez istifa et

Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın Malatya maçında sahaya sürdüğü kadroyu ve oyuncu değişikliklerini eleştirirken tecrübeli hocanın istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Süper Lig’de geride kalan 12 haftada toplam 21 puan toplayan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal oyuncu değişikliklerini savunmadan yana kullandı.

Orta saha oyuncuları oynadı
11. haftada oynanan Kasımpaşa maçında hücumda pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekipte oyuna sonradan savunmaya yönelik isimler Dirar, Jailson ve Sadık dahil olmuştu. 12. haftada oynanan Yeni Malatyaspor karşısında da hücumda etkili olamayan Fenerbahçe’de Rodrigues, Jailson ve Tolgay oyuna sonradan dahil oldu.

Oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Rodrigues dışındaki tüm oyuncu değişikliklerini savunmaya yönelik yapması kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

İşte Fenerbahçeli taraftarların Yanal'ı eleştirdiği o youmlar...







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