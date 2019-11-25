Tunceli Valisi Sonel'den 24 öğretmene büyük jest! Barcelona tatili hediyesi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programda 24 öğretmene 1000'er lira ödül, 24 öğretmene de 4 gün 5 gece Barcelona tatili hediye etti.

Munzur Üniversitesi yemekhanesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Sonel'in yanı sıra, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü, Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Sonel, öğretmenlerin herkesin üzerinde emeği olduğunu ve haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anıldı

Tunceli-Erzincan kara yolunda terör örgütü mensuplarınca şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anan Vali Sonel, birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurla, turizmle, sporla anılan bir şehre dönüştüğünü belirtti.

Tunceli'nin geleceğe hazırlanması için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Sonel, "Tunceli muhteşem doğasıyla, misafirperver insanlarıyla, eğitimde ve kültürde yakaladığı çıtayla ülkemizin en önemli yörelerinden birisi. Hakikaten eğitimde ses getiren bir iliz." dedi.

Vali Sonel, Tunceli'de 2017 yılında göreve başladığında 24 Kasım Öğretenler Günü'nde 24 öğretmeni Paris'e, 2018 yılında yine 24 öğretmeni Prag'a geziye gönderdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

24 öğretmen Barcelona yolcusu

"Bu yıl da çekilecek kura sonucu belirlenecek ilk 24 öğretmenimize biner liralık alış veriş ödülü, daha sonra belirlenecek 24 öğretmenimize de Barcelona gezisi hediye ediyoruz. Tunceli merkez, ilçe ve köylerinde 1023 öğretmenimiz görev yapıyor ve gönül ister ki herkesi gönderelim ama artık geleneksel hale geldi ve 24 öğretmenimizi kura ile belirleyeceğiz."

Öğretmenlerle pasta kesen Sonel, daha sonra Tunceli'de yaptığı asma davul şovlarıyla çılgın davulcu diye sosyal medyada ilgi gören Muharrem Yılmaz'ın çaldığı eserler eşliğinde halay çekti.