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Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

Süper Lig'de 12.hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek zirve yarışını devam ettirdi.

''Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz''
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 kazandıkları maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında şu konuşmayı yaptı;

"Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım."

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