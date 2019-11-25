Trendyol müşteri hizmetleri numarası kaç Trednyol kapanış saati

Trendyol'da sabırsızlıkla beklenen Efsane Cuma indirimleri başladı. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Efsane Cuma Trednyol indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol'dan alışveriş yapanlar ise Trendyol müşteri hizmetmeri numarası kaç ve trendyol müşteri hizmetleri kaça kadar açık araştırmasını yapıyor.

En büyük e-ticaret markalarından biri olan Trendyol Efsane Cuma indirimlerine başladı. Yüzde 60'a varan indirimlerin yanı sıra sepette de ekstra indirim imkanı sunan Trednyol indirimlerine devam ediyor. Peki Trendyol müşteri hizmetleri numarası kaç, Trendyol müşteri hizmetleri kaça kadar açık?

TRENDYOL müşteri hizmetleri numarası: Trendyol müşteri hiztmetlerine hafta içi ve haftasonu ulaşılabiliyor. Çalışma saatleri içerisinde 0212 331 0 200 numaralı hat üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

TRENDYOL müşteri hizmetleri çalışma saati: Trendyol müşteri hizmetleri hafta içi 08.30 ila 24.00 saatleri arasında, cumartesi günler 10.00 ila 24.00 saatleri arasında Pazar günleri ise 10.00 ila 17.00 saatleri arasında müşterilerine destek vermektedir.

Trendyol: Efsane indirim günler'e 25 Kasım saat 00:00'da başladı.

5 gün sürecek Black Friday indirimlerinde cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve aklınıza gelebilecek yüz binlerce üründe geçerli olacak.

Black Friday kapsamında Efsane Cuma indirimi yapan markalar hangisi: Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir. Bunların yanında daha onlarca marka ve mağaza Black Friday indirimi yapıyor.

Zara: Zara Black Friday 2019 indirimleri 22 Kasım Perşembe gecesi saat 22:00 den sonra başlayacak. Zara, Zara Home, Bershka, Oysho, Stradiverius, Pull and Bear, gibi mağazalarda %50’ye varan indirimler ile beğenip almak istediğiniz her şey için şimdi tam sırası.

Ayakkabı Dünyası: Black Friday kampanyaları ve indirimleri ile adından söz ettiren Ayakkabı Dünyası, müşterilerine sürprizler hazırlamaya devam ediyor. Ayakkabıdan çantaya; aksesuarlardan özel koleksiyonlara kadar birçok farklı ürün kategorisi ve markada yüzde 90'ları bulan indirimler, Ayakkabı Dünyası Black Friday kampanyaları olarak karşınıza çıkıyor.

Teknosa: Teknosa, Black Friday indirimleriyle kullanıcıların ertelediği ihtiyaçlarına bir an önce kavuşmasını sağlıyor. Teknosa’nın avantajlı fiyat, taksit ve kargo avantajlarından yararlanarak binlerce ürün arasından ihtiyacınız olanlara kolayca ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda cep telefonu, laptop, televizyon, beyaz eşya ve elektrikli ev eşyaları gibi ürünler kampanya dahilindedir.

Gratis: Gratis Black Firday indirimi 22-25 Kasım tarihleri arasında. Zincir mağazalardan olan Gratis " Black Friday'den bize ne! Bu perşembe..." sloganı ile indirimlere başladı. 22-25 Kasım arasında gerçekleşecek olan Gratis indirim listende birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Saç boyalarından tutun da tüm makyaj malzemelerine kadar indirim uygulanacak.

NİKE: 2019 Black Friday, 29 Kasım Cuma ve 2 Aralık Pazartesi Nike Cyber Monday indirimleri olması bekleniyor. Ayakkabı, koşu ayakkabısı, tayt gibi birçok giyim ürününü kapsayacak indirimler yaklaşık olarak %30 civarlarında olacak.

MORHİPO: Morhipo’da Black Sale adıyla duyurulacak indirimlerin en yoğun ve kazançlı olacağı gün ise Black Friday’e denk gelen Kasım ayının son Cuma günü yani 29 Kasım olacak. Kozmetik, giyim, ev dekorasyonu ve tekstili, elektronik, spor giyim, ayakkabı ve çantada sizi bekleyen yüzlerce marka ve binlerce ürün olduğunu, bu markalarda süper indirimlerin %90’ı bulacağını unutmayın.