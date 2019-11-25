HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Erken Rezervasyonda %50'ye Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın
ADV Az enerji çok ısı

Google'ın robotları geri dönüşüme göre tasnif etmeyi öğrendi

ABD merkezli teknoloji devi Google, kendi kendine öğrenebilen robotlarının çöpleri geri dönüşüme göre tasnif etmeyi öğrendiğini açıkladı.

Yapay zeka ve akıllanan robotlar robotlar baş döndürücü bir hızla gelişiyor. 
  
Kimileri yapay zekanın dünyayı ele geçireceğini. pek çok insanın işsiz kalacağını, robot savaşları yaşanacağını düşünüyor, kimileri ise daha iyimser.  
  
İyimserler yapay zeka ile trafik kazalarının sona ereceğini, insanların kendilerine daha çok vakit ayırabileceği, pek çok olumlu gelişme yaşanacağı görüşünde. 
  
Google'dan gelen açıklama ise iyimserlerin argümanlarını destekler nitelikte. Google tarafından geliştirilen robotlar ofislerdeki işleri şimdiden devralmaya başladı. 

Ofislerdeki temizlikte görev alan robotlar çöpleri geri dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini de kendi kendisine öğrenmiş durumda. 
  
Google bu gelişmenin kendi kendine öğrenen robot teknolojisi için buzdağının görünen kısmı olacağı görüşünde. 

Şirket önümüzdeki dönemde robotlara daha komplike görevler verecek ancak bu görevleri yerine getirmesi için onları kodlamayacak. 
  
Google bu sayede robotların kendi kendine öğrenebilme kapasitesini test edecek.  Google bu projeyi insanlar ve robotların birlikte çalışacağı bir ortamı test etmek amacı ile hayata geçirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ersun Yanal'a tepkiler çığ gibi: Ocak ayını göremez istifa et
Fehmi Koru kumpas senaryosunu açıkladı CHP’lilerin sormadığı soruları soruyorum
Halk TV'nin Muharrem İnce'ye uyguladığı sansür neden konuşulmuyor
Adalet Bakanı Gül duyurdu! Bazı hükümlüler için önemli hazırlık
Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim
Murat Kelkitlioğlu Talat Atilla'nın CHP'li kaynağını açıkladı!
ÖNCEKİ HABERLER
Dikkat çeken FETÖ operasyonu : 18 muazzaf askere gözaltı
2020 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak Diyanet takvimi
Emre bu kez gemiyi kurtaramadı
Bogdanovic: Bir gün geri dönmeyi umuyorum
Fenerbahçe Beko'da Kalinic'in burnunda kırık tespit edildi
31 Aralık 2019 resmi tatil mi okullar tatil olur mu?
Yorumlar