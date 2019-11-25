Google'ın robotları geri dönüşüme göre tasnif etmeyi öğrendi

ABD merkezli teknoloji devi Google, kendi kendine öğrenebilen robotlarının çöpleri geri dönüşüme göre tasnif etmeyi öğrendiğini açıkladı.

Yapay zeka ve akıllanan robotlar robotlar baş döndürücü bir hızla gelişiyor.



Kimileri yapay zekanın dünyayı ele geçireceğini. pek çok insanın işsiz kalacağını, robot savaşları yaşanacağını düşünüyor, kimileri ise daha iyimser.



İyimserler yapay zeka ile trafik kazalarının sona ereceğini, insanların kendilerine daha çok vakit ayırabileceği, pek çok olumlu gelişme yaşanacağı görüşünde.



Google'dan gelen açıklama ise iyimserlerin argümanlarını destekler nitelikte. Google tarafından geliştirilen robotlar ofislerdeki işleri şimdiden devralmaya başladı.

Ofislerdeki temizlikte görev alan robotlar çöpleri geri dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini de kendi kendisine öğrenmiş durumda.



Google bu gelişmenin kendi kendine öğrenen robot teknolojisi için buzdağının görünen kısmı olacağı görüşünde.

Şirket önümüzdeki dönemde robotlara daha komplike görevler verecek ancak bu görevleri yerine getirmesi için onları kodlamayacak.



Google bu sayede robotların kendi kendine öğrenebilme kapasitesini test edecek. Google bu projeyi insanlar ve robotların birlikte çalışacağı bir ortamı test etmek amacı ile hayata geçirdi.