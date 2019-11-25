Kocaeli'nde sular çekilince ortaya çıktı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Mevsim geçişinde yaşanan düzensizlik nedeniyle Kocaeli'de bulunan Yuvacık Barajı'nda suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan görüntü hayrete düşürdü.
Kocaeli'nde büyük oranda içme suyu ihtiyacının karşılandığı, 51 milyon metreküp su toplama kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, kurak geçen sonbahar nedeniyle yüzde 17'ye düştü.
110
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce bugün yapılan ölçümlere göre, barajda su seviyesi, 8 milyon 680 bin metreküp olarak ölçüldü.
210
Su seviyesinin azalmasıyla baraj havzasının bir kısmında da sular çekildi.
310
2 köprü ortaya çıktı: Neredeyse 20 yıldır su altında olan bölgede suların çekilmesiyle baraj yapılmadan önce bölgedeki köylere ulaşımın sağlandığı 2 köprü ortaya çıktı.
410