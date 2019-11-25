CHP'de büyük kavga baş gösterdi Engin Özkoç Muharrem İnce'yi topa tuttu!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, hakkında Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü iddiası ortaya atılan Muharrem İnce’nin yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Özkoç “Dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!” dedi

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın yazısıyla başlayan tartışma günden güne alevlenmeye başladı. Söz konusu 'Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li' iddiası CHP'de kavgaya dönüştü.

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dün köyünde basın mensuplarına, akşamında katıldığı televizyon programında ve son olarak sosyal medya hesabından iddiayla alakalı açıklamalarda bulundu.

'Kanıtlamazsan namertsin'

İnce'nin açıklamalarına CHP yönetiminden sert bir yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç İnce'ye çok sert yüklendi.

Özkoç, şunları söyledi;

Muharrem İnce'nin, "Kendisi ile ilgili kumpasın CHP Genel Merkezi'nde üretildiği" yönündeki açıklamalarına cevap verdi. Özkoç, "Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır.