VGM burs sonuçları açıklandı VGM burs sonuç sorgulama

VGM bursları açıklandı, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere verilen VGM burs sonuçları erişime açıldı. Ortaöğretim öğrencileri için açıklanan VGM burslarında maddi durumu zayıf olan öğrencilere öncelik verilecek. Peki VGM bursları ödemesi ne zaman, kaç para verilecek?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere tahsis edilecek olan VGM burs sonuçları, ortaöğretim öğrencileri için açıklandı. Yükseköğretim ve Ortaöğretim eğitimlerini alan öğrenciler için her yıl tahsis edilen burs sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, VGM burs sonuçları sonrası merak edilen bazı bilgiler

VGM burs sonuçları öğrenciler tarafından birkaç aşamada sorgulanabilecek. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere öncelik verilecek olan VGM burs sonuçları için detaylar kurumun internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

Sonuçlar için tıklayın

Burs miktari ne kadar: Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

VGM sonuçları sorgulama ekranı: Sonuçları sorgulamak isteyen öğrenciler, kurumun resmi internet sitesinde yer alan ekrandan, TC Kimlik No, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini girerek sonucuna ulaşabilecek.

Kimler VGM bursu alamaz: Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup yabancı uyruklu öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.

Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde burs alma durumları tekrar değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu burs almaya uygun olmayan öğrencilerin bursları kesilir.