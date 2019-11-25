Çullu köfte nasıl yapılır?

Çullu köfte tarifi ile farklı bir lezzetle sofralarınızı şenlendirin. Çullu köfte yapımı için gerekli malzemeler listesi ile çullu köfte hazırlanışı, çullu köfte sosunun pişirilme detaylarını sizler için derledik. İşte çullu kötfe tarifi arayanlar için püf noktaları...

Adıyaman yöresine ait lezzetlerden biri olan Çullu köfte farklı lezzetler arayanlar için mutlaka denenmesi gereken bir lezzet. Sos ve köfte için ayrı ayrı hazırlık yapılması gereken çullu köfte tarifini vaktinizin bol olduğu bir günde yapmanızı tavsiye ederiz. Zira çullu köfte tarifi aceleye gelecek türden bir tarif değil. Çullu köfte tarifi için gerekli malzemeler listesinde 200 gram kıyma, 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur, 1 adet yumurta, 1 adet büyük soğan, 1 tutam maydanoz, 8 – 10 yaprak taze nane, 1 tatlı kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı tarçın, tuz, karabibeler, yoğurmak için 1 su bardağı su gerekli.

Bulamak için gerekli malzemeler ise un ve yumurta. Haşlamak için gereken malzemeler için su ve tuz. Kızartmak için ise ayçiçek yağı.

Yoğurt sosu için 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak gerekirken, domates sosu için zeytinyağ, 2 büyük diş sarımsak, 3 adet domates, yarım soğan rendesi, tuz, karabiber, 3 dal taze kekik, 1 yemek kaşığı balzamik sirke ve 1 tutam toz şeker gerekli.

Çullu köfte tarifine, domates sosu hazırlayarak başlayın. Domateslerinizin kabuklarını soyun. Domatesleri küçük küp olacak şekilde doğrayın. Sos tencerenizin altını yakın ve biraz zeytinyağı gezdirip, ısıtın. Soğanı rendeleyin ve tencerenin içerisine ekleyip hafif tıkırdatın. Doğradığınız domates, tuz ve karabiberi de ilave edip, karıştırıp pişmeye bırakın. Domates sosunuz kaynayınca, kısık ateşe alın ve tıkırdatın. Domates sosunuz yoğunlaşınca içerisine taze kekik, balzamik sirke ve toz şekeri ekleyip, karıştırın.

Köfte hazırlanışı ise şöyle; Bir karıştırma kabına kıyma, bulgur, ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış taze nane, rendelenmiş soğan, yumurta, kimyon, tuz ve karabiberi alıp, elinizi sık sık ıslatarak sakız kıvamına gelene kadar yoğurun. Hazırladığınız harçtan köfte büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayıp kenarları hafif kalın olacak şekilde yuvarlak şekil verin.

Derin bir tencerede su kaynatın içerisine tuz atın ve köfteleri yaklaşık 8 – 10 dakika haşlayın. Haşladığınız köfteleri bir kevgir yardımıyla havlu kağıdın üzerine çıkartın. Geniş bir kaba yumurtaları kırın ve çırpın.

Köftelerin suyu iyice süzülünce köfteleri yumurtaya bulayın. Geniş bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Önce una, sonra yumurtaya buladığınız köfteleri kızartın.

Servis etmek için; Bir karıştırma kabında süzme yoğurt ve ezilmiş sarımsağı karıştırın. Servis edeceğiniz tabağın orta kısmına sarımsaklı yoğurdu koyun. Ardından hazırladığınız ılık domates sosu koyun. Kenarlarına kızarttığınız köfteleri yerleştirin ve servis edin.