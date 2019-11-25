Başakşehir-Roma karşılaşmasına Rumen hakem

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanacak maçı Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in 5'inci haftada perşembe günü evinde İtalyan ekibi Roma ile yapacağı maçı, Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Sebastian Coltescu görev yapacak.