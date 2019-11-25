SON DAKİKA
AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklama! Siyasi suikast yapıyorlar Haberin devamı. CHP'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi! Bu kumpas CHP'ye kuruldu İnce'nin suçlamalarına da yanıt Haberin devamı.
HABER /  SPOR
ADV Erken Rezervasyonda %50'ye Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın
ADV Az enerji çok ısı

UEFA'dan Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya kritik görevler verildi

FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya, Lüksemburg'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL FC takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.

Lüksemburg'un Josy Barthel Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık ise, İtalya'nın S.S. Lazio ile Romanya'nın CFR 1907 Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E grubu müsabakasınında düdük çalacak.

İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mario Balotelli Galatasaray'a sıcak bakıyor
İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken erken seçim açıklaması
CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel’den Beştepe iddiasıyla ilgili ilginç yorum
CHP'de büyük kavga baş gösterdi Engin Özkoç Muharrem İnce'yi topa tuttu!
Erdoğan'dan kadına şiddet mesajı! Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz
Ersun Yanal'a tepkiler çığ gibi: Ocak ayını göremez istifa et
ÖNCEKİ HABERLER
Ronaldo'dan şiddet gören kadınlara büyük destek
Louis Vuitton dünyaca ünlü markayı 16.2 milyar dolara satın aldı
Karadeniz'de alabora olan geminin ambarında 14 bin koyun mahsur kaldı
EYT nedir Emeklilikte yaşa takılalar son haberler
Sivas Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek öğrenci servisinde şoförlük yapıyor
Alpaslan Türkeş kimdir kaç yaşında öldü bilinmeyen hayatı
Yorumlar