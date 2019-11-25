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İlk görüntüler geldi! Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı

ANKARA'da F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapıldı. Uçuşların, S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısının test edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ankara Valiliği'nce dün yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25-26 Kasım günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır" denildi.

F-16'lar S-400 testi için havalandı

Açıklamanın ardından Başkent'te bugün öğle saatlerinden itibaren F-16'lar ve diğer hava araçları havalanarak yüksek ve alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Uçuşlar, Kahramankazan ilçesinde bulunan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryalarının üzerinde ve çevresinde gerçekleştirildi. Uçuşların, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Yüksek ve alçak irtifada yapılan uçuşlar ile S-400 hava savunma sisteminin uçaklarla radar bağlantısının test edildiği öğrenildi. Test uçuşlarının yarın da devam edeceği kaydedildi.

MSB'den açıklama

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada da "Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. 

Sevkiyat 12 Temmuz'da başlamıştı

Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı 12 Temmuz'da başlamıştı. Birinci grup malzeme sevkiyatı 30 sorti ile 25 Temmuz'da tamamlanmıştı. 27 Ağustos'ta başlayan ikinci batarya malzemeleri taşınması da 15 Eylül'de tamamlanmıştı. S-400'lere ait ikinci sistem teslimatının 2020 sonuna doğru başlaması ve sistemin 2021'de operasyonel olması bekleniyor.

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