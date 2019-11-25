2020 KPSS tarihi ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman?

2019-2020 eğiti yılınında ÖSYM'nin yapacağı sınavlar ne zaman? 2019-2020 yılında KPSS, YKS, LYS, YDS ve ALES sınavları ne zaman yapılacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte ÖSYM 2019-2020 yılı sınavlar takvimi...

ÖSYM 2019-2020 yılında yapacağı tüm sınavların sınav tarihleri ve başvuru tarihlerini duyurdu. 2020 yılında YKS, KPSS, DGS, TUS, ALES gibi ÖSYM'nin uyguladığı sınavlara katılacak adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? DGS, KPSS, YKS, ALES sınavlarına başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar....

2020 KPSS NE ZAMAN DÜZENLENECEK: KPSS Ortaöğretim sınavı geçtiğimiz dönem 7 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. Bu sebeple Ekim ayında düzenlenmesi bekleniyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Bu sebeple Kasım ayında düzenlenmesi bekleniyor.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, 14 Temmuz tarihinde, Alan Bilgisi oturumları, 20-21 Temmuz tarihlerinde, ÖABT, 28 Temmuz 2019 tarihinde düzenlendi. Bu sebeple Temmuz ayında düzenlenmesi bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK: Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine ais.osym.gov.tr T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIYOR: KPSS sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerini, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edebilirler.