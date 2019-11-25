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Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Demirören Haber Ajansı

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, futbolcuları Paul-Georges Ntep, Adryan Tavares ve Bilal Başaçıkoğlu'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenildikleri karşılaşmaya ilişkin kulüp tesislerinde basın açıklaması yaptı.

Kayserispor için zor bir sezon geçirdiklerini belirten Tokgöz, "Sezon başından bu yana 3 başkan, 3 teknik direktör değiştirdik, bunu hatırlatmak isterim. 30 Kasım'da Olağanüstü Genel Kurul yapacağız. Koltukta boş boş oturacak değil, iyi bir kulüp yöneticiliği yapacaklarla çalışmak istiyoruz. Takım ile ilgili konuşmak gerekirse Ntep, Tavares ve Bilal Başaçıkoğlu kadro dışı bırakıldı. Demir Grup Sivasspor maçından sonra taraftarla tartışmaya giren Bilal Başaçıkoğlu'na para cezası verilecek. Ayrıca teknik direktör Bülent Uygun ile konuşup müsaade isteyip bütün futbolcularla tek tek konuşacağız. Bülent Uygun hocamızla sonuna kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"SINIRLI İMKANLARLA MAKSİMUM VERİM ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Tokgöz, mücadele eden futbolcuya ödemeler konusunda titiz davranacaklarını söyleyerek, "Kendini ortaya koymayan, sahada mücadelesini göstermeyene para vermeyeceğiz. Kendini ortaya koyanın da parasını tam vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Sınırlı imkanlarla maksimum verim almaya çalışacağız. Bir mücadele veren oyuncu varsa parasını da sonuna kadar alacak. Futbolculara bir ödeme yapıldı, yine yapılacak ama bu ödemelere cevap vermeyen futbolcu varsa da bunun cezası sadece kadro dışı değil, parasını da alamayacak, uzun vadede bekleyecek. Ancak herkes çıktı sahaya, mücadelesini gösterdi, hepimizin takdirini topladı sonra gereğini zaten yapacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ ŞEFFAFLIĞI GÖRECEKSİNİZ"
Futbolcuların tek sıkıntısının para olmadığını düşündüklerini kaydeden Tokgöz, şöyle konuştu:

"Belli ki kafalarında bir şey var. Kadro dışı bırakılan isim daha çoktu, son anda af çıktı. Oynamayan, mücadele etmeyen bütün futbolcular bu söylediğimi üstüne alınabilir. Futbolculara bu hafta da ödeme yapılacak. Berna hanım başta olmak üzere birçok yönetici yüzlerce insan çalıştırıyor. Türkiye'de daha önce görülmemiş şeffaflığı göreceksiniz. İnsanlar bundan sonra gelen parayı ve giden paranın nereye gittiğini görecek. Buradaki herkes bu takımı en iyi  yerlere getirmek için çalışıyor." 

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