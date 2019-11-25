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Ryan Babel yine taraftarla kapıştı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sosyal medyadan bir taraftarla tartıştı

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alan Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sosyal medyada bir taraftarla kapıştı.

Daha önce kendisiyle ilgili yapılan tepkiler karşısında hesabını donduran, taraftarlarla atışan Hollandalı futbolcu, yine bir taraftarın yorumu hakkında değerlendirmede bulunmasına karşılık verdi. 



''Git ders çalış, yorum yapma''
Ünlü bir sosyal medya hesabının paylaşımına 'Mood' şeklinde cevap veren Babel'e bir taraftar "Play football bro, dont comment" (*Futbol oyna, yorum yapma) yorumuna "Go study, dont comment" (*Git ders çalış, yorum yapma) şeklinde cevap vererek yine sosyal medyada gündem oldu.

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