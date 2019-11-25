MSB duyurdu: Haftanin'de 73 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sinath-Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilirken, 53 mağara ile 78 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile Barış Pınarı Harekat bölgesi, yeni askerlik düzenlemesi ve tatbikatlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki faaliyetlerin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyetleri, milli ve manevi değerler çerçevesinde, sadece Türk milletinin değil, aynı zamanda bölgede yaşayan tüm dini ve etnik grupların refahı ve huzurunu dikkate alarak yapıldığını aktardı.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde, yerel halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamsal destek sağlanması faaliyetlerinin Türkiye'nin diğer kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütüldüğünü belirten Yarbay Şebnem Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri Mobil Kliniği, Tel Abyad ve Rasulayn'ın köylerine kadar ulaşarak, Suriyeli kardeşlerimize sağlık hizmeti vermekte, durumu kritik olanları bölgedeki hastanelerimize sevk etmektedir" şeklinde konuştu.

"Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristler tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş bir binada, toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirilmiştir."

Tel Abyad'da teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere muhafaza edilen 11 adet uçak mühimmatının tespit edilerek imha edildiğini kaydeden Yarbay Aktop, "Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristler tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş bir binada, toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirilmiştir. Yine Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristler tarafından kullanılamaz hale getirilen bir okulun roketatar imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilmiş, ayrıca teröristlerin tünel kazmak için kullandığı makine ve teçhizatlar ile çok sayıda mühimmat da ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Rasulayn'da 6 kilogram C-3 patlayıcı, 127 adet kleymor anti personel mayını, 39 adet havan mermisi, 6 adet tank mayın ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi"

Rasulayn şehir merkezinde 24 Kasım Öğretmenler gününde 6 kilogram C-3 patlayıcı, 127 adet kleymor anti personel mayını, 39 adet havan mermisi, 6 adet tank mayın ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildiğini belirten Aktop, "Kahraman Mehmetçiğimiz, terör örgütünün tahrip ettiği okulların yeniden faaliyete geçirilmesi maksadıyla, devletimizin diğer kurum/kuruluşları ve yerel yetkililer ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, Nukra Köyünde bulunan okulun Şanlıurfa Valiliği ve yerel halkın katkılarıyla boyanması, zemin taş döşemesi, elektrik tesisatının yenilenmesi, kapı ve pencerelerin onarılması faaliyetleri icra edilmektedir" aktarımında bulundu.

"Şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirilmiştir"

Barış Pınarı Harekat bölgesinde emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi için mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek uzmanlar tarafından imha edildiğini bildiren Aktop, "Bu kapsamda, şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirilmiştir. Bölge mayın ve EYP'den tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürdürülecektir" dedi.

"11'inci devriye halihazırda devam etmektedir. Devriyeye her iki taraftan dörder zırhlı araç iştirak etmiştir"

Soçi mutabakatı çerçevesinde Rusya Federasyonu ile bugüne kadar toplam 10 ortak kara devriyesi gerçekleştirildiğini ifade eden Yarbay Aktop, "11'inci devriye halihazırda devam etmektedir. Devriyeye insansız hava aracı ile her iki taraftan dörder zırhlı araç iştirak etmiştir. Söz konusu devriyeler esnasında zaman zaman yaşanan taciz ve kışkırtmalara karşı, personelimizin ve yöre halkının zarar görmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir" diye konuştu.