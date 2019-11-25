Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'nin çete sözüne yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztrak gündemden düşmeyen Muharrem İnce iddiasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında gündemdeki 'Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li' iddiasıyla ilgili, 'Bu kumpas CHP'ye Genel Başkan'a kuruldu.' dedi.

Öztrak'ın demeçlerinden satır başları şöyle oldu:

"Son günlerde bir kumpas senaryosu işleme kondu. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için saray medyasına bakmak yeter. Aynı metinler üzerinden devam eden çılgınlığı Barış Pınarı Harekatı'nda bile görmedik. Senaryo medyadaki bazı aktörler kullanılarak yapılıyor. Kumar masasında pey sürer gibi cumhurbaşkanlığı makamını ortaya koydu.

Medyadaki asılsız iddiaların ispatını uzak yakın hiçbir ilgisi olmayan genel başkanımızdan istedi. Genel başkanımız kumpasın kime yaradığını hangi amaçla yapıldığını anlattı. Hodri meydana hodri meydan dedi.

Bu kumpas CHP'ye karşı yapılmıştır. Bu kumpasın hedefi CHP ve Genel Başkandır. Gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Biz kirli kumpası sükunetle genel hukuk ve parti hukuku içerisinde bozmaya kararlıyız.

CHP'ye kurulan bu kumpası birlikte püskürteceğiz. Bu kumpasın iki amacı var milletin iş aş sorununu gizlemek ve milletin umudu haline gelen CHP'ye itibar suikastı yapmaktır. CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kimse kendine siyasi rant devşirmeye çalışmamalıdır.

İnce'ye çete cevabı

Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP'nin içinde çete arama gafletine düşebilir. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvayı Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklardır. Çete arıyorsanız Saray'a bakacaksınız.

Biz hiçbir arkadaşımızla ilgili açıklama yapmadık. Arkadaşlarımıın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz.

Yargıya taşıyacak mısınız sorusuna yanıt

Hepsini değerlendiriyoruz. Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru. O çerçevede konuşmalarını sürdürüyor. Ç

Çelik'in özür talebi

CHP olarak sürece baktığımızda bunun kumpas olarak planlandığı ortada. Neden özür dileyecek mişiz? Kumpası planlayanlar bizden özür dilesin.

Bu haberi yayan bu kumpasın bir unsuru. Dolayısıyla ne olacak ne bitecek bu kumpas çerçevesinde neler oluyor dikkatle takip ediyor.

Bir disiplin süreci başlatılması konusu bugünkü MYK'nın gündeminde değildi."