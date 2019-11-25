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AK Parti'den CHP'ye: Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz, bu bir iftiradır özür dileyin Haberin devamı. AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklama! Siyasi suikast yapıyorlar Haberin devamı.
POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası sonrası olay açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyasette kumpas tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşmada ''Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz.'' dedi.

K Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyasette kumpas tartışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...

- Tamamen adrese teslim, (CHP'de) parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız. Bu yalan siyasetin nereye varacağını izliyoruz. Bu iddiaların hiçbir yerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yoktur. 

''CHP, dibe batan bir grup''

- Eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakillik içinde, siyasi senaryo içinde ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup.

''Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor''

- (Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor. CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz.

''Adres belli olmuştur''

- (Saray bize komplo kurdu) diyerek çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönük olarak bu ifadeyi kullanan kim varsa, bilin ki bu komplonun içindedir. Adres belli olmuştur. Çünkü sürekli olarak iddialara cevap vermek, yalan haber, yalan siyaset zincirine cevap vermek, bu zincirin nerede kurgulandığını, nereden kaynaklandığını, kimden enerji aldığını, kimden akıl aldığını ortaya koymak yerine sürekli olarak topu taca atma şeklinde bir gündem peşindeler.

''Bizi zerre kadar ilgilendirmiyor''

- Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel Merkezini göstermektedir. Kendi iç meseleleridir. Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi karıştırdıkları için özür dilemeleri gerekir. Komplonun gerisini nasıl halledecekleri kendi meseleleridir, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor.

- Siyaset-medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor. Bu, yukarıdan aşağıya literatüre geçecek bir skandallar zinciri.

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