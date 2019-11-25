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Yeliz Yeşilmen benzini bitince ağladı

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 10 kilometre boyunca benzini bitmiş bir arabayla nasıl yolculuk etmeyi başardığını gözyaşları içerisinde anlattı.

Yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, dün benzini dolu olmasına rağmen aracıyla yolda kaldı. Çocukları da yanında olunca iyice panik yapan Yeşilmen, gözyaşları içinde “Kimlerin gözü kalıyor bilmiyorum” diyerek isyan etti. Çocuklarının da içinde olduğu aracıyla ıssız bir otobanda yolda kalan Yeşilmen, yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı: “Az önce hüngür hüngür ağladım çünkü benzin sıfıra indi. 100 kilometrelik yolda bir tane benzinlik bulamadım. 120 km benzin vardı. Allah’ın nasıl bir mucizesi olabilir ki ben sıfırı gösteren benzinle arabayı boşa alıp 10 km gittim. Kimleri gözü kalıyor, ne oluyor bilmiyorum. Sonra mutluluktan mı sevinçten mi stresten mi ağlamaya başladım. Gerçekten Allah’a şükürler olsun. Gerçekten kalpten dua edin bu bir mucize. Çok yıprandım sinirden ağladım.”

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