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Cinayete kurban giden Ayşe Tuğba’nın cenazesi kadınların omzunda taşındı

ESKİŞEHİR’de eski kocasının satırla saldırmasından 44 gün sonra hayatını kaybeden Ayşe Tuğba Aslan, son yolculuğuna kadınların omzunda uğurlandı. Cenazede feryat eden anne Meral Sondikme, “Ne istedin kızımdan, Azrail gibi gezdi peşinden” dedi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 11 Ekim'de meydana geldi. 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Ö. (52), yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı.

Ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Tuğba Arslan’ın cenazesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Burada kızının tabutuna sarılan annenin feryadı cenazeye gelenleri kahretti.

Acılı anne tabut başında, “Benim kimsem kalmadı. Ne istedin kızımdan. Gitti Tuğbam. Bir hayvan bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi. Her şeyini bıraktı. Azrail gibi. Satırlı katil paramparça etmiş. Hayvan dahi öyle doğranmaz” diye feryat etti.

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