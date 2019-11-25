Ziya Selçuk: "Her ilçeye Öğretmen Destek Noktası açıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Hotels Downtown'da düzenlenen toplantıda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 81 il ve 957 ilçede kurulacak öğretmen destek noktalarını tanıttı.

Öğretmen destek noktalarının eğitimde yapılan çok sayıda işin bir araya getirilerek etkisinin artırılmasını sağlayacak bir altyapı sunacağını belirten Selçuk, böylece Türkiye genelinde bir organizasyonun, bir ağ yapısının kurulacağını ifade etti.

Bu merkezlerin Ankara'dan bir genelgeyle, talimatla gönderilen bir içerik olmayacağının altını çizen Selçuk, ilçe düzeyindeki örgütlenmelerle eğitimde paylaşımların yapılacağını anlattı.

"Destek" ifadesinin öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik olduğunu aktaran Selçuk, "Burada asıl belirtmek istediğimiz şey, 'Güçlü öğretmen, güçlü gelecek' ifadesi. Değişim ve dönüşüm ancak ve ancak öğretmenle olacaktır. Güçlü bir gelecek hayalimiz varsa desteklenmesi gereken öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizdir." dedi.

Selçuk, öğretmenlere desteğin uluslararası standartlarda, Türkiye'nin birikimiyle, akademik destekle ve bilimsel temelli olması gerektiğini vurguladı.

"Güçlü öğretmenler" için yerinde, sürekli ve sürdürülebilir bir mesleki gelişime ihtiyaç bulunduğuna işaret eden Selçuk, yılda 2-3 gün yapılan bir çalışmayla güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturmanın mümkün olmayacağını söyledi.