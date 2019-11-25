Şoke eden görüntüler! Doktorun odasını fırçayla bastı
İSTANBUL Pendik’te aile sağlığı merkezinde kimliği olmadığı için işlem yaptıramayan N.T. isimli kadın, durumu kocasına anlatınca öfkeli koca sağlık merkezini bastı. Doktorun odasına giren Ö.T. isimli şahıs eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfürler etti, ardından odadan çıkıp doktoru darp etmek üzere elinde fırçayla tekrar odaya girmek istedi. Kapıyı kilitleyen doktor darptan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Pendik Esenyalı Mahallesinde aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre N.T. isimli kadın kimliği olmadan geldiği aile sağlığı merkezinde, doktorunun istediği tahlilleri devlet bütçesinden yaptırmaya çalıştı. Görevlilerin kimliğiyle tekrar gelmelerini söylemesi üzerine kadın durumu eşine anlattı. Ö.T. isimli öfkeli koca aile sağlığı merkezine gelerek doktorun odasını bastı. Şahıs, eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfür ve hakaretlerde bulundu. Görevlilerin müdahalesiyle doktoru darp edemeyen şahıs odadan çıktı, daha sonra doktoru darp edebilmek için elinde fırçayla tekrar odayı basmaya çalıştı. Doktor, odasının kapısını son anda kapatarak darptan kurtuldu. Şahıs bir süre kapıyı tekmeleyip odaya girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.
Şahsın aile sağlığı merkezini basıp doktoru darp etmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs doktorun odasını basıp doktora hakaretler ediyor, daha sonra odadan çıkıyor ve doktoru dövmek için elinde fırçayla tekrar odaya girmeye çalışıyor. Doktorun son anda kapıyı kapatıp kilitlemesiyle şahıs odaya giremiyor.