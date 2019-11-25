SON DAKİKA
AK Parti'den CHP'ye: Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz, bu bir iftiradır özür dileyin Haberin devamı. AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklama! Siyasi suikast yapıyorlar Haberin devamı.
YEREL

Şoke eden görüntüler! Doktorun odasını fırçayla bastı

İSTANBUL Pendik’te aile sağlığı merkezinde kimliği olmadığı için işlem yaptıramayan N.T. isimli kadın, durumu kocasına anlatınca öfkeli koca sağlık merkezini bastı. Doktorun odasına giren Ö.T. isimli şahıs eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfürler etti, ardından odadan çıkıp doktoru darp etmek üzere elinde fırçayla tekrar odaya girmek istedi. Kapıyı kilitleyen doktor darptan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesinde aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre N.T. isimli kadın kimliği olmadan geldiği aile sağlığı merkezinde, doktorunun istediği tahlilleri devlet bütçesinden yaptırmaya çalıştı. Görevlilerin kimliğiyle tekrar gelmelerini söylemesi üzerine kadın durumu eşine anlattı. Ö.T. isimli öfkeli koca aile sağlığı merkezine gelerek doktorun odasını bastı. Şahıs, eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfür ve hakaretlerde bulundu. Görevlilerin müdahalesiyle doktoru darp edemeyen şahıs odadan çıktı, daha sonra doktoru darp edebilmek için elinde fırçayla tekrar odayı basmaya çalıştı. Doktor, odasının kapısını son anda kapatarak darptan kurtuldu. Şahıs bir süre kapıyı tekmeleyip odaya girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

Şahsın aile sağlığı merkezini basıp doktoru darp etmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs doktorun odasını basıp doktora hakaretler ediyor, daha sonra odadan çıkıyor ve doktoru dövmek için elinde fırçayla tekrar odaya girmeye çalışıyor. Doktorun son anda kapıyı kapatıp kilitlemesiyle şahıs odaya giremiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kremlin sözcüsü duyurdu: Putin ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edecek
Ömer Çelik'ten Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası sonrası olay sözler
Arsenal'da Unai Emery'nin yerine iki isim
Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'nin çete sözüne yanıt
Malatya'da öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti
Ryan Babel yine taraftarla kapıştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadın toprağa verildi
Nestor Camacho rakibinin kafasını ısırdı!
YÖKDİL sonuç ekranı açılıyor ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman?
Aksaray'da sürücülerin korkulu rüyası uçucu madde bağımlıları
Yeliz Yeşilmen benzini bitince ağladı
VGM burs sonuçları sorgulama ilk ödeme tarihi ne zaman?
Ziya Selçuk: "Her ilçeye Öğretmen Destek Noktası açıyoruz"
Eski kocası satırla doğradı! Cenazesi kadınların omzunda böyle taşındı