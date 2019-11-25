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Arsenal'da Unai Emery'nin yerine iki isim

Arsenal'da göden çıkarılan Unai Emery'nin yerine Massimiliano Allegri ve Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta'nın ismi geçiyor.

İngiltere Premier Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Arsenal'da eleştiri okları Unai Emery'ye çevrildi. 13 haftada topladığı 18 puanla 8. sırada yer alan ve oynadığı son beş lig maçından galibiyet çıkaramayan Londra devinde Unai Emery'nin koltuğu sallanmaya başladı.

Sabırlar taştı
Arsenal yönetimi Unai Emery ile sezon sonuna kadar devam etmeyi düşünüyor ancak üst üste gelen kötü sonuçlar yönetim kurulunun da sabrını taşırmaya başladı. 

İki isim ön planda
Arsenal'da Unai Emery'nin görevden alınması durumunda iki isim ön plana çıkıyor. Juventus'tan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla masaya oturmayan Massimiliano Allegri ve Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta, Emery'nin alternatifleri olarak gösteriliyor.

Massimiliano Allegri'nin adı Unai Emery'den önce de Arsenal ile anılıyordu. Mikel Arteta ise futbolculuk yıllarında beş sene Arsenal forması giymişti.


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