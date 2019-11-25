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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da kurulan kışlanın adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ziyarete gittiği Katar'da Türk Askeri Birliği'nde yaptığı açıklamada Katar'da kurulacak olan yeni kışlanın adını Savunma Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye dayanarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da Türk Askeri Birliği ziyaretinde açıklamalarda bulunarak "Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir." diye konuştu. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

- (Katar'daki Türk askeri üssü) Kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir.

- (Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak.

- (Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarı ve barışına da hizmet etmektedir."

- (Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarı ve barışına da hizmet etmektedir.

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