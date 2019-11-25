Talat Atilla'dan zehir zemberek sözler! Kumpası ispatlamayan alçaktır

Gazeteci Talat Atilla, CHP'yi karıştıran iddiayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Atilla kendisi hakkında yapılan Saray'ın kumpasçısı yorumlarına çok sert tepki gösterdi.

Rahmi Turan’ın Beştepe’de Erdoğan’la görüşen CHP’li iddiasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. CHP ve Ak Parti’den arka arkaya açıklamalar geldi. CHP’den ‘’bu kumpas CHP'ye Genel Başkan'a kuruldu’’ açıklaması gelirken, Ak Parti’den ise kumpasın Beştepe’de kurulduğuna dair iddialara yanıt geldi. ''Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz'’ diyen Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP’ye Erdoğan’dan özür dileme çağrısında bulundu.

Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır

Tüm bu tartışmaları başlatan ve CHP’deki, haber kaynağını açıklamayı reddeden isim Talat Atilla’dan ise yeni bir açıklama geldi. Atilla kendisi hakkında Saray’ın kumpasçısı diyenlere ''kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır’’ diyerek sert tepki gösterdi.