HABER /  GÜNCEL
ADV Erken Rezervasyonda %50'ye Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın
ADV Az enerji çok ısı

Talat Atilla'dan zehir zemberek sözler! Kumpası ispatlamayan alçaktır

İnternet Haber özel içerik

Gazeteci Talat Atilla, CHP'yi karıştıran iddiayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Atilla kendisi hakkında yapılan Saray'ın kumpasçısı yorumlarına çok sert tepki gösterdi.

Rahmi Turan’ın Beştepe’de Erdoğan’la görüşen CHP’li iddiasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. CHP ve Ak Parti’den arka arkaya açıklamalar geldi. CHP’den ‘’bu kumpas CHP'ye Genel Başkan'a kuruldu’’ açıklaması gelirken, Ak Parti’den ise kumpasın Beştepe’de kurulduğuna dair iddialara yanıt geldi. ''Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz'’ diyen Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP’ye Erdoğan’dan özür dileme çağrısında bulundu.

Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır

Tüm bu tartışmaları başlatan ve CHP’deki, haber kaynağını açıklamayı reddeden isim Talat Atilla’dan ise yeni bir açıklama geldi. Atilla kendisi hakkında Saray’ın kumpasçısı diyenlere ''kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır’’ diyerek sert tepki gösterdi. 

İlgili Haberler
Ömer Çelik'ten Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası sonrası olay açıklama CHP'de büyük kavga baş gösterdi Engin Özkoç Muharrem İnce'yi topa tuttu! Fehmi Koru kumpas senaryosunu açıkladı CHP’lilerin sormadığı soruları soruyorum Muharrem İnce'den yeni açıklama! CHP yönetimine bir çağrısı var CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba sözler!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mimar Sinan 437 yıl önce yapmıştı Hamam 2,5 milyon dolara satılığa çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün
Ömer Çelik'ten Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası sonrası olay sözler
Arsenal'da Unai Emery'nin yerine iki isim
Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'nin çete sözüne yanıt
Malatya'da öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın azarladığı muhabir konuştu!
ÖNCEKİ HABERLER
2020 hac kura sonuçları ne zaman hangi ayda açıklanacak?
Manchester City'de Sergio Agüero şoku
Kremlin sözcüsü duyurdu: Putin ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edecek
ABD'den Huawei ve ZTE'ye güvenlik tehdidi sebebiyle yasak geldi
YÖKDİL sonuç ekranı açılıyor ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman?
Trendyol iletişim numarası müşteri hizmetleri kaça kadar açık?
Yorumlar 4 yorum