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Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran

İdda risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı 24 puanla lider kapatan Sivasspor'a 40.00 oran verildi.

Süper Lig'in 12. haftasında zirve mücadelesi veren takımların maçlarını tamamlamasının ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Sivasspor'a 40.00 oran verilirken geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'a 2.70, Fenerbahçe'ye 2.70, üst üste galibiyetlerle zirveye yaklaşan Beşiktaş'a ise 5.00 oran verildi.

İşte oranlar:

Galatasaray: 2.70

Fenerbahçe: 2.70

Beşiktaş: 5.00

Trabzonspor: 7.50

Başakşehir: 13.00

Sivasspor: 40.00

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