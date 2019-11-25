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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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