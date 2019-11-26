Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye sert yanıt CHP'de çete aramak bir gaflettir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Muharrem İnce'nin "parti içindeki çete bana kumpas kurdu" suçlamasına tepki göstererek, "CHP'de çete aramak bir gaflettir, bühtandır. Eğer çete aranacaksa saraya ve çevresine bakılabilir” dedi.

Beştepe'ye giden CHP'li iddiası sonrası CHP karıştı. İftiraya uğrayan Muharrem İnce, parti yönetiminden sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi. CHP yönetimi ise kumpası sarayın kurduğunu savunarak, İnce'yi sert sözlerle eleştiriyor.



Kılıçdaroğlu, “CHP, sıradan bir parti değil, Kuvayı Milliye kadrolarının kurduğu bir partidir. CHP'de çete aramak bir gaflettir, bühtandır (karalamak, kara çalmak). Eğer çete aranacaksa saraya ve çevresine bakılabilir” dedi.

“Saraydaki CHP'li” iddialarına ilişkin olarak Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Bütün CHP'lilere açık ve net çağrımdır” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dikkatli olun

CHP, yeni bir süreci başlatmıştır. Bu süreç iktidara yürüyüş sürecidir. Partimiz, toplumun her kesimini kucaklamaktadır. CHP sorunların çözümünde umut olan tek parti olarak öne çıkmıştır. CHP'nin bu başarısını, bu yürüyüşünü içine sindiremeyen saray ve çevresi, devletin bazı bürokratik güçlerini de yanlarına alarak CHP'ye karşı kumpas kurmaktadırlar. Bu konuda bütün CHP'lilerin dikkatli olması lazım.

Gitti-gitmedi

Bunu aylardır ifade ediyorum. “Saraya gitti-gitmedi” tartışması da bu kumpaslardan birisidir. Son örneği, bu kumpastır, özetle. Ancak biz, inandığımız yolda bütün kumpasları aşarak yürümeye devam edeceğiz. Bu kumpasların tamamını birlik, beraberlik ve bütünlük içinde boşa çıkaracağız. Bu noktada partinin bütünlüğü, birlik ve beraberliği çok önemlidir. Bütün CHP'liler bu konuda gerçekten de kıvançla ifade etmek isterim ki son derece değerli bir birlik ve bütünlük örneği sergilemişlerdir, sergiliyor.

Lüksümüz yok

Hiç kimsenin sarayın tuzağına düşme lüksü yoktur. Bizim derdimiz işsize iş bulmaktır. Çiftçinin kazanmasını, esnafın siftah yapmasını sağlamaktır. Atama bekleyen yüzbinlerce öğretmen var. Bunların sorunlarına çözüm üretmektir. Sanayici önünü göremiyor. Bizim hedefimiz sanayicimizin önünü görmesini sağlayacak planlı- programlı bir ekonomiyi yaratmaktır. Vaadimiz budur.

Kılıçdaroğlu, partisine yönelik kumpasın içinde medya ve siyaset dünyasından isimler olduğunu öne sürdü, ancak bunların kimler olduğunu açıklamadı. Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin TBMM grup toplantısında da, İnce'ye cevap vereceği öğrenildi. İnce ile neden görüşmediği konusuna ise girmeyeceği iddia edildi.