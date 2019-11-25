Tekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü
TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin (57), sinek ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Mustafa Doğan, 2 aydır tedavi altında olan Sezgin'in Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirerek, "Batı Nil Virüsü ülkemize Afrika üzerinden göç eden kuşlarla geliyor, kuşları ısıran sivrisineklerden da insanlara bulaşıyor" dedi.
TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin'i, 2 ay önce sinek ısırdı.
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Kısa süre sonra fenalaşan Sezgin; yüksek ateş, bilinç kaybı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
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Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Kliniğinde yoğun bakıma alınan Sezgin, 2 ay süren yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.
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Sezgin, ilçenin Muzuruklu Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
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