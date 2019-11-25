Meteoroloji İzmir'in o ilçeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji İzmir'in Foça, Menemen ve Aliağa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Antalya Valiliği ile Mersin Meteoroloji Müdürlüğü de Doğu Akdeniz’de bu gece yarısından itibaren fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Öte yandan Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum ve Marmaris'te etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi..
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Foça, Menemen ve Aliağa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte gün boyunca etkili olan yağışın akşam etkisini arttıracağı belirtildi.
Vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İzmir il genelinde görülmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurların Çeşme Yarımadası ile Aliağa, Foça, Menemen ilçeleri ve çevresinde şiddetli, yerel olarak aşırı yağış şeklinde devam etmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
ANTALYA
ANTALYA Valiliği, bu geceden itibaren kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağını belirterek, vatandaşların etkilenmemesi için bir dizi önlem alındığını duyurdu.
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Antalya ve ilçelerinde gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacak rüzgarın, zamanla şiddetini artırarak iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Antalya Valiliği, meteorolojik uyarının ardından vatandaşların beklenen fırtına ve şiddetli yağıştan etkilenmemesi için bir dizi önlem alındığını duyurdu. Antalya ve ilçelerinde yağışlı ve fırtınalı havanın 25- 26 Kasım’da etkili olacağı belirtilen açıklamada, "Valiliğimizce bazı tedbirler, kaymakamlıklar ve kurum amirlerinin sorumluluğu altında alınarak vatandaşlarımızın hiçbir olumsuzluk yaşamaması için uygulamaya koyulmuştur. Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, sel ve su baskını, seraların zarar görmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar, trafik kazaları gibi olumsuzluklar meydana gelebileceğinden bu konuda vatandaşlarımız ve kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hazırlıkların yapılması ve tedbirlerin eksiksiz olarak alınması önem taşımaktadır. Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için; Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce fırtına ve şiddetli yağış hakkında vatandaşlarımız aralıksız olarak bilgilendirilecektir" denildi.