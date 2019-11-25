Meteoroloji İzmir'in o ilçeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu

Antalya Valiliği, meteorolojik uyarının ardından vatandaşların beklenen fırtına ve şiddetli yağıştan etkilenmemesi için bir dizi önlem alındığını duyurdu. Antalya ve ilçelerinde yağışlı ve fırtınalı havanın 25- 26 Kasım’da etkili olacağı belirtilen açıklamada, "Valiliğimizce bazı tedbirler, kaymakamlıklar ve kurum amirlerinin sorumluluğu altında alınarak vatandaşlarımızın hiçbir olumsuzluk yaşamaması için uygulamaya koyulmuştur. Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, sel ve su baskını, seraların zarar görmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar, trafik kazaları gibi olumsuzluklar meydana gelebileceğinden bu konuda vatandaşlarımız ve kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hazırlıkların yapılması ve tedbirlerin eksiksiz olarak alınması önem taşımaktadır. Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için; Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce fırtına ve şiddetli yağış hakkında vatandaşlarımız aralıksız olarak bilgilendirilecektir" denildi.