Fatih Altaylı: Arda Turan, Galatasaray'a geri dönmek istiyor

Fatih Altaylı, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesinde Arda Turan'ın Fatih Terim'e sarılıp elini öpmesinin ardından deneyimli oyuncunun eski kulübüne geri dönmek istediğini ifade etti. Galatasaray'a geri dönmek istiyor. Boş mukaveleye de imza atar"

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Serkan Reçber ve Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 12.haftasında sahasında konuk ettiği MEdipol Başakşehir'e 1-0 yenilirken müsabaka öncesi Arda Turan'ın Fatih Terim'in yanına gelerek eski hocasının elini öpmesi haftaya damga vuran olaylardan biriydi.

''Arda, Galatasaray'a gelmek istiyor''

Fatih Altaylı, çok konuşulan görüntü için şu yorumda bulundu;

''Çarşamba akşamı Arda Turan'la beraberdim. Cuma günü oluşan tablonun ortaya çıkacağı çarşamba günü anladım aramızda geçen diyalogtan. Arda duygusal bir çocuk. Taraftarı olan, duygusal bağ kurabileceği bir yerde olmak istiyor. Orası da Galatasaray. Başka bir yerde olmak istemiyor zaten. Çok net Arda, Galatasaray'a gelmek istiyor ama mal sahibi Barcelona.





''Galatasaray'da beş kuruş almadan oynar''

Ben eminim ki Arda, Galatasaray'da beş kuruş almadan oynar. Taraftar, Arda'yı ister mi? Bilmiyorum. Galatasaray'a gelirse toparlanabileceğini, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Gelirse Galatasaray'da futbolu onurlu şekilde bırakabilir.





''Arda, Galatasaray'da boş mukaveleye imza atar''

Başakşehir'de mutsuz, Başakşehir de onunla mutsuz. Arda, Galatasaray'da boş mukaveleye imza atar. Yaptıklarından da ağır bir pişmanlık içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir milli maç kampında yaşanan olaylar, Arda'nın bütün kariyerini alt üst etti. Orada başlayan mesele yürüdü yürüdü, silahla hastane basmaya kadar gitti. Arda, Galatasaray'ın saha içerisindeki yerli lideri olur.''