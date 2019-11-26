Rahmi Turan özür diledi ortalığı birbirine katan haberi için 'trafik kazası' dedi

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 'Beştepe'ye giden CHP'li' yazısı için herkesten özür dilerken, "Bunu bir “trafik kazası” gibi kabul etmek gerekiyor. Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!" dedi.
Türkiye, günlerdir Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın kuyuya attığı taşı çıkarmaya çalışıyor. Kumpasın kim tarafından kime neye kurulduğu tam olarak çözülemedi.
Kimsenin işin içinden çıkamadığı olayın fitilini ateşleyen isim olan Rahmi Turan, bugünkü köşesinde özür diledi. Rahmi Turan'ın "Özür diliyorum" başlıklı yazısı şöyle:
"Dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır"
Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç sayfada) yazdığım yorum-haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm.
Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen:
– Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan…
– CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den…
– Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür diliyorum.
Bunu bir “trafik kazası” gibi kabul etmek gerekiyor.
Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!
Yorum-haberde adı geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Külliye'de bir CHP'li ile görüştüğüm külliyen yalan” diye kesin konuştu.
Muharrem İnce, ispat edilirse kendisini Taksim'de yakacağını söyleyerek “Bu Genel Merkez'in içindeki bir çetenin işidir!” dedi.
CHP ve çete, birbirine taban tabana zıt iki sözcük…
Bu durumda parti merkezi bir “Araştırma komisyonu” kurarak konuyu mutlaka aydınlığa çıkartmalıdır!