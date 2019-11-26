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Rahmi Turan özür diledi ortalığı birbirine katan haberi için 'trafik kazası' dedi

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 'Beştepe'ye giden CHP'li' yazısı için herkesten özür dilerken, "Bunu bir “trafik kazası” gibi kabul etmek gerekiyor. Kasıtlı olmadan, dikkatsiz­lik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!" dedi.

Türkiye, günlerdir Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın kuyuya attığı taşı çıkarmaya çalışıyor. Kumpasın kim tarafından kime neye kurulduğu tam olarak çözülemedi.

Kimsenin işin içinden çıkamadığı olayın fitilini ateşleyen isim olan Rahmi Turan, bugünkü köşesinde özür diledi.  Rahmi Turan'ın "Özür diliyorum" başlıklı yazısı şöyle: 

"Dikkatsiz­lik sonucu ortaya çıkan bir hatadır"

Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arka­daşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç say­fada) yazdığım yorum-ha­berle Türkiye'nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm.

Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen:

– Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Er­doğan'dan…

– CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhur­başkanı adayı Muhar­rem İnce'den…

– Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür dili­yorum.

Bunu bir “trafik kazası” gibi kabul etmek gerekiyor.

Kasıtlı olmadan, dikkatsiz­lik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!

Yorum-haberde adı geçen Cumhurbaşkanı Er­doğan “Külliye'de bir CHP'li ile görüştüğüm külliyen yalan” diye kesin konuştu.

Muharrem İnce, ispat edilirse kendisini Taksim'de yakacağını söyleyerek “Bu Genel Merkez'in içindeki bir çetenin işidir!” dedi.

CHP ve çete, birbirine taban tabana zıt iki sözcük…

Bu durumda parti merkezi bir “Araştırma komisyo­nu” kurarak konuyu mutla­ka aydınlığa çıkartmalıdır!

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