Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan ilk Türk oyuncu
Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçilirken bir ilke de imza attı.
Ay Yapım’ın puhutv’de yayınlanan 12 bölümlük dizisi Şahsiyet’in usta başrol oyuncusu Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.
Ay Yapım’ın yapımcılığında gerçekleşen, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı, 2018 yılında puhutv’de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki performasıyla ödüle layık görülen Bilginer, bir ilke de imza atarak Türkiye’nin Uluslararası Emmy ödüllü ilk oyuncusu oldu.
New York'ta gerçekleşen ödül törenine Şahsiyet’in yönetmeni Onur Saylak, senaryo yazarı Hakan Günday ve Ay Yapım Ceo’su Kerem Çatay ile birlikte katılan Haluk Bilginer, Türkçe 'Merhaba' diyerek başladığı konuşmasına Uluslararası Emmy Akademisi ve dizinin yaratıcı ekibine teşekkür ederek devam etti.
Bilginer, Emmy ödülünü ise kızına şu sözlerle ithaf etti:
-''Bu ödülü kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum.''