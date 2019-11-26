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Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Bilginer, ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.'' dedi.

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