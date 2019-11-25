DÜNYA

Havuza giren ayı reklam yıldızı oldu

Bulgaristan'da bir otelin havuzuna gece giren ayı dakikalarca keyif yaptı. Olayı fırsata çeviren otel yönetimi, ayının görüntülerinden reklam filmi hazırladı.

Bulgaristan Filibe kentinde bulunan Lift Sopot adlı dağ otelinin dağ otelinin havuz bölümüne gece saatlerinde giren bir ayı, havuzda dakikalarca yüzdü. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan ayının keyifle yüzdüğü görüntülerden bir reklam filmi hazırlatan otel yetkilileri, videoyu "Baldan bile daha tatlı" sloganıyla sosyal medya hesabından yayınladı.

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