İstanbul Pendik'te bir kişi küfürler yağdırdığı doktorun odasını fırçayla bastı

İSTANBUL Pendik Esenyalı Mahallesi'nde aile sağlığı merkezinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, N.T. isimli kadın, kimliği olmadan geldiği aile sağlığı merkezinde, doktorunun istediği tahlilleri devlet bütçesinden yaptırmaya çalıştı. Görevlilerin kimliğiyle tekrar gelmelerini söylemesi üzerine kadın durumu eşine anlattı.

Ö.T. isimli öfkeli koca, aile sağlığı merkezine gelerek doktorun odasını bastı. Şahıs, eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfür ve hakaretlerde bulundu. Görevlilerin müdahalesiyle doktoru darp edemeyen saldırgan odadan çıktı. Daha sonra doktoru darp edebilmek için elinde fırçayla tekrar odayı basmaya çalıştı. Doktor, odasının kapısını son anda kapatarak darptan kurtuldu. Şahıs bir süre kapıyı tekmeleyip odaya girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

Güvenlik kameraları da kayıttaydı

Öte yandan saldırganın aile sağlığı merkezini basıp doktoru darp etmeye çalıştığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs doktorun odasını basıp doktora hakaretler ediyor, daha sonra odadan çıkıyor ve doktoru dövmek için elinde fırçayla tekrar odaya girmeye çalışıyor. Doktorun son anda kapıyı kapatıp kilitlemesiyle saldırgan odaya giremiyor.