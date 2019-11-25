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Nestor Camacho rakibinin kafasını ısırdı!

Olimpia ile Cerro Ponteno takımları Paraguay Ligi'nin 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi Olimpia'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada, sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Olimpia forması giyen Nestor Camacho, ikili mücadele sırasında rakibinin kafasını ısırdı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Paraguay Ligi'nin 18. haftasında Olimpia ile Cerro Ponteno takımları karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada, ilginç bir olay yaşandı.

İkili mücadele sırasında rakibinin kafasını ısıran Nestor Camacho, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Olayın yaşandığı anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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