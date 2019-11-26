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Emre Belözoğlu: İzmir'de telafi edeceğiz

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, dünkü idmandan önce arkadaşlarına konuşma yaptı, “Sadece kaybedilmiş 2 puan var. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İzmir’de Göztepe’yi yenerek bu kaybımızı telafi edeceğiz” dedi.

Fenerbahçe, Yeni Malatya deplasmanında önemli şansları değerlendiremedi. Sahadan 0-0’lık skorla ayrılan SarıLacivertliler, 2. sıradan 4. sıraya geriledi. Kaptan Emre Belözoğlu, dünkü antrenmandan önce takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı.

''Bu tür kazalar her zaman olmuştur''
Fanatik gazetesinin haberine göre; sabah uyanıp, mesaiye ara vermeden başladıklarına dikkat çeken kaptan Emre, “Sadece kaybedilmiş 2 puan var. Futbolda bu tür kazalar her zaman olmuştur. Önemli olan ayağa kalkmasını bilmek. Hemen çalışmalara başladık. Önümüzde zorlu bir Göztepe maçı var. Bu kez kayıplarımızı telafi etme fırsatı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

''Taraftarımızın enerjisiyle''
39 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Bizi her koşulda destekleyen taraftarımızın da enerjisi ile İzmir deplasmanından 3 puanla dönüp, şampiyonluk hedefini sonuna kadar kovalayacağımızı herkese göstereceğiz” diye konuştu.

Galibiyet yemini ettiler
Yıldız futbolcunun bu sözlerine, takım arkadaşları da destek vererek şimdiden, cumartesi günkü Göztepe mücadelesi için galibiyet yemini ettiler.

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