Muharrem İnce'yle ilgili bomba iddia! O partiye geçiyor

Türkiye'nin son günlerde en çok adını duyduğu Muharrem İnce ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Rahmi Turan’ın iddiasından sonra gündeme gelen Muharrem İnce’nin DSP’ye katılabileceği konuşuluyor.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Muharrem İnce, Beştepe'ye gitti Erdoğan'la görüşüp, CHP Genel Başkanlığı için desteğini aldı" iddiası sonrası CHP içinde kriz oluşurken odaktaki isim Muharrem İnce hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

CHP'den kopartılmak istenen İnce DSP'ye gidebilir

Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak, "Son yerel seçimlerde operasyon partisi gibi kullanılan DSP'nin, CHP'den kopartılmak istenen İnce ve ekibi için yeni durak olabileceği ihtimaller arasında" diye yazdı.

"CHP'den yeni bir parti mi çıkartmak istiyorlar?" sorusunu yönelten Çolak, Ahmet Takan'ın İYİ Parti ve CHP içinde krizler oluşturularak, Millet İttifakı'nın bir şekilde tahrip edilmek istendiğine dair sözlerine ve DSP'nin kopyalanmış gibi türeyen adaylarının CHP oylarını bölmek istediği görüşüne atıf yaptı.