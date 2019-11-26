Ali Koç'la Ersun Yanal arasına kara kedi girdi! Sözleşme için tek şartı var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'ın oynattığı futbolu beğenmediği ve deplasman performansından da şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında 2 puan kaybetti ve zirve yarışında ağır bir yara aldı. Başkan Ali Koç, oynanan oyundan memnun olmadığı gibi sahaya çıkan defansif ağırlıklı kadro sinirlerini gerdi. Skoru da futbolu da beğenmedi. Ersun Yanal'a tepki gösterdi. Tansiyon yükseldi.

Başkan Ali Koç'un her hafta oynanan futbolun diğer haftaya benzememesi ve ofansif performansta bir türlü istikrar sağlanamamasından da rahatsız olduğu da gelen haberler arasında.

Sözleşme için tek şartı var

Takvim'de yer alan iddiaya göre; sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ersun Yanal'a yeni bir teklif sunulmadığı ve ancak sezon sonunda şampiyonluk gelmesi durumunda kendisiyle devam edileceği de kulislerde konuşuluyor.

“Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır” sözü hafızalarda

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ersun Yanal’ın “Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır” sözü hafızalara kazınmışken, son iki maçta yaptığı altı değişikliğin savunma takviyesi olması bir yana sarı-lacivertlilerin sergilediği genel performans da umutları kırar nitelikte. “Biz şampiyon olacağız, diğer takımlar sıralamayı belirlesin” çıkışı henüz unutulmayan Yanal’a yönelik eleştiriler sonuçlara yönelik de değil.

Deplasman kâbusu ise bir başka hikaye

Kötü günler geçiren ezeli rakipler, Avrupa’da da mücadele etmesine rağmen ya Fenerbahçe’nin önünde ya da ensesinde. Deplasman kâbusu ise bir başka hikaye. Düşme hattında yer alan takımlarla oynadığı üç maçta iki mağlubiyet alan Yanal’ın takımı ligdeki son 15 deplasmanda da sadece dört defa kazanabildi. Tribünlerin tepkileri henüz yönetime sıçramamış olsa da Fenerbahçe’nin ilk yarı performansının Ersun Yanal’ın geleceğini belirleyebileceği konuşuluyor.