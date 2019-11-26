Survivor Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı başı belaya girdi
Daha önce katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olan milli boksör Adem Kılıççı ile Sarallar grubuna mensup iki arkadaşı, gittikleri gece kulübünde bir polisi feci şekilde darp etti. Adem Kılıççı'nın hapsi isteniyor.
Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli boksör Adem Kılıççı'nın başı belada. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Güvenlik Büro'da çalışan polis memuru Murat C., kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Ortaköy'deki lüks bir eğlence mekanına gitti.
Sabah'ın haberine göre; gecenin ilerleyen saatlerinde kulüpte eğlenen çift, yan masada bulunan bir grupla tartışmaya başladı. İddiaya göre genç adam eğlenirken bir yandan da video çekiyordu. Yan masada bulunan müşteriler ise, "Bizim fotoğrafımızı mı çekiyorsun?" dedi.
Polisin kafasında şişe kırdı: Adem Kılıçcı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral'ın aralarında bulunduğu grup arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. İddiaya göre, polis memuru, aniden grubun saldırısına uğradı. Kılıççı masada bulunan cam şişeyi polis memurunun kafasında kırdı. Yere yığılan polis memuru, aynı grup tarafından dakikalarca darp edildi.
Polis memuru tedavi altına alındı: Mekânın görevlileri olaya müdahale etti. Yerde kanlar içinde kalan polis memuru ambulansla hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Mağdur sıfatıyla ifadesi alınan polis memuru, kendisini darp eden şahısları tespit etti.